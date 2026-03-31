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Tópicos: Magazine | Personajes

Benjamín Vicuña protagonizará versión teatral de "Secreto en la Montaña"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor nacional y Esteban Lamothe encabezan la adaptación teatral del filme.

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El actor Benjamín Vicuña protagonizará una versión teatral de la película "Secreto en la Montaña" en Argentina. 

La obra tendrá al chileno en el papel de Jack Twist -personificado por Jake Gyllenhaal en el cine- y estrenará el próximo 7 de mayo en el Multiteatro de Avenida Corrientes, en Buenos Aires. 

En tanto, el trasandino Esteban Lamothe asumirá el rol de Ennis del Mar -Heath Ledger en la cinta- en la trágica historia de amor oculto entre dos vaqueros. 

"El vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que en medio de la inmensidad de la montaña descubren un sentimiento tan poderoso como imposible de vivir", describe la producción en redes sociales. 

Dirigida por Javier Daulte y con adaptación teatral de Marcos Carnevale, la obra está basada en un texto estrenado el 2023 en Londres, llevando a las tablas una íntima y emotiva versión del cuento original de Annie Proulx. 

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