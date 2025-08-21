Suegra de Karol Lucero se refirió a la infidelidad: "Claro que desilusiona"

María Cecilia Virgilio, la suegra de Karol Lucero y madre de Fran Virgilio, se refirió al escándalo de infidelidad que confesó el exrostro televisivo.

En conversación con Lun, la mujer confirmó el quiebre en la pareja y que "estoy conteniendo a mi hija", aunque recalcó que "no pasa nada tan espantoso, nadie se está muriendo".

"Mi hija está tranquila dentro de todo lo que está pasando", agregó Virgilio, que también consideró como una sorpresa la confesión de Lucero, lo que le produjo sentimientos encontrados. "Él sigue siendo mi yerno, familia, siento cariño, son ocho años como yerno", complementó.

Sin embargo afirmó que "claro que es desilusionante (sic), es lógico".

Hace unos días Karol Lucero confesó haberle sido infiel a su esposa Fran Virgilio con una excarabinera llamada Ilaisa Henríquez, quien habló de su affaire con el comunicador en "Primer Plano".