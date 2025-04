Surge video de Gonzalo Valenzuela fiscalizado bajo la influencia del alcohol

Un inédito video del actor Gonzalo Valenzuela suplicando a un carabinero se conoció en las últimas horas en el que aparece siendo fiscalizado bajo la influencia del alcohol.

El registro fue mostrado por el programa "Que te lo digo" de Zona Latina y correspondería a agosto de 2024, cuando fue fiscalizado y sorprendido con 0,4 gramos de alcohol por litro de sangre.

"Pucha maestro, ¿por qué me hace esto? 0,4 milígramos, vivo acá en el Cantagallo, te lo pido por favor", le dice Valenzuela al funcionario policial, quien le informa que su auto iba a quedar retenido por tener la documentación vencida.

"Te lo pido por el amor de Dios, por favor, no me hagas pasar por esto. Te pido un poquito de empatía, no me conociste, pero por el amor de Dios", insiste Valenzuela, quien además le dice al carabinero que trabaja "en televisión, en un programa, te lo pido por el amor de Dios, por mis hijos".