Tío Tito acusa a Carabineros tras detención: "Fue ilegal, una medida de amedrentamiento"

El influencer Héctor Peña Meneses, conocido en redes sociales como Tío Tito, cuestionó el procedimiento de Carabineros que terminó con su detención durante una caravana contra el alza de los combustible.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el creador de contenidos relató que inicialmente no le informaron por qué estaba siendo detenido y que posteriormente le señalaron que se trataba de conducción temeraria, además de acusarlo de intentar atropellar a un funcionario policial y de provocar desórdenes públicos.

"Primero no me querían dar el motivo, que ya es ilegal, y segundo, por presión, el motivo era conducción temeraria", aseguró.

Respecto a un registro en el que se le acusa de circular a 167 kilómetros por hora, Peña negó haber conducido a esa velocidad y explicó que esperará a recibir el parte policial para conocer los antecedentes oficiales. "Yo no sé de dónde sacan esa velocidad, siendo bien sincero", manifestó.

El ingeniero industrial también cuestionó que, pese a los procedimientos realizados, finalmente recuperó su libertad cerca de las 03:00 de la madrugada y no tuvo consecuencias como la incautación de su vehículo o la retención de su licencia.

"Mi auto no fue incautado: lo tengo yo. Aquí está mi licencia: no me la quitaron. Y no me pasaron ninguna multa", afirmó.

Tío Tito anunció acciones legales contra Carabineros

En conversación con ADN, el creador de contenidos también cuestionó el actuar policial y aseguró que ya había conversado con su abogado para evaluar posibles acciones legales.

"Hoy me junté con mi abogado y estamos totalmente convencidos de que la detención fue ilegal, de que fue una medida de amedrentamiento, de que Carabineros hizo muy mal el actuar por lo que vamos a tomar todas las medidas correspondientes", sostuvo.

En la misma entrevista, Peña cuestionó el despliegue policial que se realizó durante el procedimiento y apuntó a la cantidad de funcionarios que participaron en su detención.

Finalmente, el influencer señaló que esperará hasta la próxima semana para obtener el parte policial en Fiscalía y conocer los motivos que quedaron consignados oficialmente. "Porque en cuanto me lo entreguen lo voy a subir, diga la huevada que diga", advirtió en su publicación.