Tonka Tomicic: "Me hubiera separado con caso Relojes o sin caso Relojes"

Tonka Tomicic rompió el silencio respecto a la demanda del Banco BICE en su contra para la restitución de un departamento arrendado por la animadora, luego de que se conociera que Marco Antonio López "Parived", su exmarido, reside en el inmueble y se niega a devolverlo.

La pareja se separó en 2023 luego de conocerse el caso Relojes, en el que "Parived" apareció dentro de los investigados, pero la hoy rostro de Mega sinceró que "yo me hubiera separado con caso Relojes o sin caso Relojes".

En su programa de Radio Romántica, Tomicic explicó que "nosotros ya estábamos en crisis por otras cosas, como cualquier relación de pareja de más de 15 años, nosotros 20. Estábamos en crisis… a mí me sobraron tres, cuatro años. Yo debería haber terminado mi relación mucho antes. ¿Y por qué no la terminé? Yo creo que me faltó valor, me faltaron agallas para eso. Creo que fui cobarde".

Respecto a la situación judicial que enfrenta a raíz de la no entrega del inmueble que actualmente habita "Parived", admitió que "fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos".

"A principios del 2023 yo me separé, me fui de mi casa. Mientras duró mi contrato (con Canal 13), seguí pagando ese lugar sin vivir ahí, porque sentía que era una responsabilidad, y luego ya no, porque yo estuve sin trabajo, más de dos años sin pega, y mi exmarido, Marco Antonio, se hizo cargo de esto", detalló.

Pasado bastante tiempo, llegó a un acuerdo con la entidad bancaria "para devolver la propiedad, y él me dio una fecha para poder salir de la casa. Estábamos de acuerdo, el banco también había accedido a aquello, pero no ocurrió. Llegó la fecha y no salió".

"Entonces, por supuesto, el banco genera una demanda porque no se cumplió el compromiso y yo cuento en esta respuesta esto mismo que estoy diciendo, con algunos detalles y fechas, pero finalmente es eso. Me van a pedir la liquidación de nuevo, o sea, en buen chileno, me van a pedir la quiebra nuevamente, pero ya no tengo otra forma de salir", sinceró Tomicic.

La conductora de "¿Volverías con tu ex? 2" agradeció tener trabajo, "porque me permite sustentarme, sostenerme y, sobre todo, hacerme cargo de lo que significa el tema de mi mamá, pero, aunque tenga trabajo, no me permite solucionar el tema de la deuda, porque es muy grande".