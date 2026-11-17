La animadora Tonka Tomicic respondió al estreno de "Alta Gama: El caso relojes", el nuevo documental de Cristóbal Valenzuela Berríos para Netflix que reconstruye la historia de este mediático caso policial en el que se vio involucrada.

A través de un comentario en la nuestra cuenta @Cooperativa, Tomicic escribió un mensaje dedicado a Rodolfo Gárate, productor del largometraje, que habló con Una Nueva Mañana de los intentos por conseguir la versión de la animadora para la película.

Lo que dices no solo es incorrecto. Es falso. Me contactaron una sola vez y fue a través de una llamada telefónica del señor Larraín, dueño de Fábula. Le di mis argumentos. Mi respuesta no fue un simple 'no'", detalló Tonka Tomicic.

Además habló de la aparición de la joyera Estrella Dinamarca en el documental y señaló que "no voy a estar yo contrastando la versión que entrega una señora a quién jamás en mi vida he visto ni he tenido contacto con ella".

"Entregué mi versión de los hechos en el Ministerio Público, como cualquier persona que enfrenta una situación así. Y cómo siempre, dije la verdad. Otra cosa muy distinta es entregarla a un programa magazinezco para una plataforma", agregó.

Finalmente la exanimadora del Festival de Viña sostuvo tajantemente que "se me investigó durante mucho tiempo, aperturé voluntariamente mis cuentas corrientes, respondí y envié todo lo que se me requirió desde el Servicio de Impuestos Internos y de la Unidad de Análisis Financiero. Nunca fui formalizada y la causa, en mi caso se cerró".

"Estar imputado, que es una calidad que entrega el sistema, no significa ser culpable. Y ustedes (la producción del documental) lo deberían saber de sobra. Y sabes porque lo digo", cerró.