Tonka Tomicic se visitó de vedette para nuevo programa de Mega

La animadora Tonka Tomicic sorprendió en sus redes sociales al aparecer vestida como una verdadera vedette para un programa de Mega.

"Acceso a lo Nuestro" es el nombre de este espacio que, en uno de sus capítulos, tendrá a Tomicic como vedette mientras explora el antiguo mundo nocturno que reinaba en Santiago.

"Voy a desempolvar las lentejuelas para conocer quiénes fueron las reinas de nuestra identidad nocturna y convertirme en una de ellas", adelantó la modelo a Glamorama.

En el episodio Tonka Tomicic se reunirá con icónicas figuras de los shows revisteriles como Maggie Lay y Paty Cofré. "Acceso a lo Nuestro" se puede ver los sábados a las 15:00 horas en Mega.