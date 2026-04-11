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Tópicos: Magazine | Personajes

Tonka Tomicic se visitó de vedette para nuevo programa de Mega

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La animadora explorará el antiguo mundo nocturno de Santiago.

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La animadora Tonka Tomicic sorprendió en sus redes sociales al aparecer vestida como una verdadera vedette para un programa de Mega.

"Acceso a lo Nuestro" es el nombre de este espacio que, en uno de sus capítulos, tendrá a Tomicic como vedette mientras explora el antiguo mundo nocturno que reinaba en Santiago.

"Voy a desempolvar las lentejuelas para conocer quiénes fueron las reinas de nuestra identidad nocturna y convertirme en una de ellas", adelantó la modelo a Glamorama.

En el episodio Tonka Tomicic se reunirá con icónicas figuras de los shows revisteriles como Maggie Lay y Paty Cofré. "Acceso a lo Nuestro" se puede ver los sábados a las 15:00 horas en Mega.

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