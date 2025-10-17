Síguenos:
Tras crisis con Daniel Fuenzalida, surgen voces críticas con Rosario Bravo

"Si no es a su pinta, no está bien hecho", criticaron en televisión a la enfermera y comunicadora.

Tras crisis con Daniel Fuenzalida, surgen voces críticas con Rosario Bravo
La enfermera Rosario Bravo, quien saltó a la fama por el podcast "Como están los weones", sigue enfrentando el mediático quiebre con su socio en el programa, Daniel "Huevo" Fuenzalida, a raíz de la bullada deuda que mantiene el animador por las ganancias del programa de streaming.

La polémica, que se inició cuando Bravo descubrió que "Huevo" había registrado a su nombre el nombre del podcast, ahora tiene un pequeño giro, pues luego de que todas las voces de farándula se cuadraran con ella, ya surgen algunas que cuestionan su forma de ser.

En el programa "Hay Que Decirlo!" (Canal 13), Paulina Nin afirmó que "Rosario cuando ve a Daniel se esconde, lo esquiva".

Ahí, el también panelista Manuel González agregó que Bravo "tampoco me saluda, y me llamó la atención, porque una vez que salió toda la polémica (...) las veces que yo he coincidido con Rosario Bravo, ella es muy de su pinta, y si no es a su pinta, no está bien hecho".

