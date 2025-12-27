Virginia Demaría habla del repentino fallecimiento de su hermana en Navidad: "Era única"

La cocinera Virginia Demaría habló del repentino fallecimiento de su hermana Gabriela en las vísperas de Navidad y aseguró que "era única".

Gabriela Demaría (54) había viajado desde Villarrica a Santiago para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia. Pero el pasado 22 de diciembre la mujer falleció debido a un infarto hemorrágico.

En conversación con Lun, la expresentadora de televisión señaló que, pese al dolor familiar, "ella estuvo presente todo el tiempo. No físicamente, pero sí en cada conversación, en cada risa y en cada recuerdo que inevitablemente apareció porque ella era humor permanente, ella era única".

"Obvio que hubo pena porque su ausencia se siente y se va a sentir siempre", agregó Demaría, quien junto a su familia realizaron el funeral de Gabriela en vísperas de Navidad.

"Nos dimos permiso para estar como estábamos, sin exigencias. Y eso hizo que fuera una Navidad muy real. No fue feliz en el sentido clásico, pero sí fue una Navidad con amor que nunca olvidaremos", indicó.