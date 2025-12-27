Diputada FA responde a la UDI por el "amarre": Ellos saben que no es para apitutar gente

La diputada Javiera Morales (FA) respaldó el protocolo de acuerdo alcanzado por el Gobierno con la mesa del sector público, que ha sido interpretado por la oposición como un intento de "amarre" de funcionarios públicos leales a Gabriel Boric y derivó en una amenaza de acusación constitucional por parte de la UDI en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

"Ellos bien saben que esto no es para apitutar gente, ni tampoco se trata de cargos de confianza. Los diputados UDI saben que los cargos de confianza están a honorarios y no van a ser beneficiados por esta norma", respondió la parlamentaria por la Región de Magallanes.

"Lo que busca esta norma es entregarle algo de estabilidad laboral a aquellos funcionarios a contrata que llevan años en los distintos servicios públicos", aseguró la reelecta legisladora, que volverá a representar al Distrito 28.

La medida, que según un estudio de Horizontal podría impactar a cerca de 33 mil funcionarios públicos, establece requisitos más estrictos para el despido de personal a contrata, buscando evitar desvinculaciones arbitrarias.

Respecto al libelo anunciado por el gremialismo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) adelantó su postura de cara al debate en el Parlamento: "Vamos a ocupar todas las herramientas legales, todas las que sean necesarias. Llamaremos a votar en contra (de la iniciativa), vamos a ir al Tribunal Constitucional si se aprueba, porque sentimos que va en contra de las reglas de la Constitución. Por supuesto que también, en la eventualidad de que se apruebe, acusaremos (constitucionalmente)", enfatizó.

PDG: La norma no justifica acusación constitucional

En un comunicado difundido el jueves, la UDI anunció que iniciará acercamientos con toda la oposición, incluido el Partido de la Gente (PDG), para reunir el apoyo necesario y lograr que el libelo contra Grau prospere.

El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela (PDG) señaló que la norma impulsada por el Ejecutivo "no corresponde, porque es un 'golazo' a la clase media y a la clase media emergente, que son los que financian estos puestos de trabajo".

Sin embargo, "eso no necesariamente justifica una AC, dado que en el pasado esta herramienta se ha mal utilizado por los partidos políticos tradicionales buscando generar presión o resolver un conflicto coyuntural. Esto desnaturaliza la herramienta y daña la institucionalidad", agregó el jefe de la futura bancada PDG.

PS pide "construir un bloque democrático" para enfrentar Gobierno de Kast

En tanto, continúa la reflexión por parte de los partidos de izquierda luego de la contundente derrota electoral en la última elección presidencial. Desde el Partido Comunista (PC) indicaron que su estrategia como oposición buscará "abrir paso a un trabajo de masas sistemático y sostenido", lo que generó varias críticas desde la oposición.

En paralelo al PC, el vicepresidente del Partido Socialista (PS), el diputado Arturo Barrios, hizo un llamado para enfrentar el entrante Gobierno republicano: "Hay que construir un bloque democrático que no permita el retroceso en el ámbito social y en las mejoras sociales que hemos llevado como Gobierno", aseveró.

"Lo segundo es construir identidad, marcar inflexión en aquello. Somos partidos distintos y tenemos identidades con respecto a cómo enfrentar el proceso político que viene, pero siempre desde el punto de vista de la unidad", agregó el parlamentario.

"Lo tercero es volver a la gente: hay que volver a los territorios, conversar con nuestros vecinos y vecinas y observar qué es lo que ha pasado, más que dando cátedra, sino con humildad en lo que aquí se está llevando a cabo", sostuvo.

El PS realizará un comité central el próximo 10 de enero, seguido de un cónclave oficialista una semana después, cuyo objetivo será realizar un diagnóstico de la derrota oficialista de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.