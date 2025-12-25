17:44 - | Carabineros, Bomberos y brigadistas combaten incendio forestal en Pudahuel. #Cooperativa90 Carabineros, Bomberos y brigadistas de Conaf combaten incendio forestal en Pudahuel, en la zona de la Laguna Caren. Creditos: Carabineros pic.twitter.com/xZWKTgpO3A — Cooperativa (@Cooperativa) December 27, 2025

17:35 - | En Catemu se han desplegado cinco técnicos y siete brigadas, junto a apoyo de unidades de las provincias de San Felipe, Los Andes y Quillota. #SenapredValpo Monitoreo Alerta Roja para la comuna de Catemu por incendio forestal.https://t.co/IQlBYVlWXQ pic.twitter.com/LIDo5Gj1Tl — SENAPRED (@Senapred) December 27, 2025

17:34 - | La situación más compleja se registra en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso, donde rige alerta roja por incendio forestal. El siniestro ha consumido cinco hectáreas y ha dejado cuatro viviendas afectadas.

17:33 - | Según Conaf, a nivel nacional se reportan al menos siete incendios forestales en combate.

17:33 - | De acuerdo con Conaf, el incendio de Laguna Carén mantiene una superficie preliminar afectada de ocho hectáreas y continúa activo.

17:28 - | Senapred solicitó la evacuación preventiva de los sectores Amapolas, Laguna Carén, Villa Couso y Camino Noviciado, activando mensajería SAE para reforzar el proceso en terreno.

17:16 - | Asimismo, en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío se han declarado alertas rojas "por calor extremo".

17:13 - | La Corporación Nacional Forestal reporta varios incendios en combate en esta jornada. %uD83D%uDD34 #BALANCE | Hasta las 16:20, 4 incendios forestales en combate:



%u25B6%uFE0F Región del Valparaíso

Incendio San Carlos Alto, comuna de Catemu.

%uD83D%uDD34 Alerta Roja Comunal.

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 4 hectáreas.



%u25B6%uFE0F Región Metropolitana

Incendio Laguna Caren, comuna de Pudahuel

%uD83D%uDCCCSuperficie%u2026 pic.twitter.com/1cTLlKaXNQ — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 27, 2025

17:01 - | El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres emitió esta tarde mensajería SAE y ordenó evacuar varios sectores de la comuna de Pudahuel debido a un incendio que afecta a la zona de la Laguna Caren. ¡ATENCIÓN! Por incendio forestal #SENAPRED solicita evacuar sectores Amapolas, Laguna Caren, Villa Couso y Camino Noviciado, en la comuna de #Pudahuel, Región Metropolitana.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería%u2026 pic.twitter.com/uYgiZw5KF4 — SENAPRED (@Senapred) December 27, 2025

18:25 - | Desde Conaf y Senapred reitaran el llamado a evitar cualquier acción de riesgo y a denunciar quemas ilegales.

14:07 - | Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de Maule. #SenapredMaule Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Maule por incendio forestal.https://t.co/oVOh7N5897 pic.twitter.com/JbuVHytWSj — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

14:04 - | Se registran dos incendios menores, de cerca de una hectárea, en las regiones del Biobío y Los Ríos.

14:01 - | En la Región de La Araucanía, el incendio Peleco, en Nueva Imperial, ha consumido más de 40 hectáreas, pero se encuentra controlado.

14:01 - | En la Región Metropolitana, el incendio Reina Norte, en Colina, sigue en combate y ha consumido 125 hectáreas.

14:01 - | En la Región del Maule, el balance preliminar da cuenta de dos viviendas siniestradas y dos bodegas afectadas, además de cinco brigadistas de Conaf con lesiones menores.

14:00 - | En el Maule, el incendio Cerro Maule está contenido, rodeado por líneas de cortafuegos, con baja intensidad y lenta velocidad de propagación.

14:00 - | También en O'Higgins, el incendio Central Rapel, en la comuna de Litueche, continúa en etapa de contención, con alerta amarilla y más de 760 hectáreas afectadas.

13:40 - | En la Región de O'Higgins, el incendio Larmahue, en Pichidegua, se mantiene en combate pero contenido, con alerta roja y una afectación cercana a 175 hectáreas.

07:46 - | En la Región Metropolitana, se reportan siniestros en el Cajón de Maipo y en San Pedro

07:45 - | Delegado presidencial del Maule, Pablo Luna: Se ha mantenido un combate muy activo, que ha tenido condiciones muy dificultosas, con bastante resistencia del incendio dadas las altas temperaturas y ráfagas de viento importantes, que han alcanzado hasta los 30 kilómetros por hora

23:43 - | Incendio forestal en Pichidegua alcanza ya las 105 hectáreas consumidas. De acuerdo con Conaf, el fuego presenta "velocidad de propagación media, intensidad del frente media y longitud de llama media" #senapredOhiggins Monitoreo Alerta Roja para la comuna de #Pichidegua por incendio forestal. Infórmate más en https://t.co/jf4RaF1uxT pic.twitter.com/7YzZkpaOGV — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

21:13 - | Dado que, según Conaf, ya no presenta amenaza a viviendas, personas y/o infraestructura crítica, Senapred canceló la alerta roja que estaba vigente en la comuna de Nueva Imperial por el incendio forestal Peleco. El siniestro, aún en combate, ha consumido 44,7 hectáreas #SenapredAraucanía Se cancela Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal. Infórmate en https://t.co/1V3vooUsQM pic.twitter.com/Paykeybrad — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

21:06 - | Senapred canceló alerta amarilla para la comuna capitalina de La Florida tras extinción de incendio forestal en el sector Las Perdices: ocho hectáreas terminaron quemadas #SenapredRM Se cancela Alerta Amarilla para la comuna de La Florida por incendio forestal. Más información en https://t.co/YLZ2qIAgV8 pic.twitter.com/KNGTmCsmu1 — SENAPRED (@Senapred) December 26, 2025

20:58 - | A 15 subieron las hectáreas destruidas en Linares por incendio forestal "Salida Cuéllar": la comuna está bajo alerta amarilla

20:53 - | La comuna de Nueva Imperial sigue en alerta roja por el incendio forestal Peleco, que ha quemado 44,7 hectáreas

20:51 - | El fuego afecta a 90,7 hectáreas: mantienen la alerta roja para la comuna de Pichidegua por incendio Larmahue

20:48 - | En la comuna de Litueche, Senapred mantiene alerta amarilla debido al incendio forestal Central Rapel, el cual permanece en combate y registra una superficie preliminar afectada de 760 hectáreas

20:44 - | Hasta las 20:00, 10 incendios forestales se mantenían en combate en el país, según el último balance entregado por Conaf y Senapred %uD83D%uDD34 #BALANCE | Hasta las 20:00, 10 incendios forestales se mantienen en combate en el país.



Les compartimos información de los 5 más relevantes:



%u25B6%uFE0F Región del Maule. Incendio Salida Cuellar, comuna de Linares.

%uD83D%uDFE1Alerta Amarilla Comunal.

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 15 hectáreas.%u2026 pic.twitter.com/xn7wdivg5c — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 25, 2025

19:48 - | Senapred mantiene la alerta roja en la comuna de Maule -ubicado en la región homónima- debido a dos incendios forestales que todavía no han sido extinguidos: el primero, "Chacarillas 2", está controlado y ha consumido 35 hectáreas, mientras que el segundo, "Cerro Maule", ha arrasado 1.127 ha y sigue en combate #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Maule por incendio forestal. Más información en: https://t.co/oVOh7N5897 pic.twitter.com/dFlJ4IrkkR — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

19:46 - | A ocho hectáreas aumentó la superficie afectada por incendio forestal Las Perdices, en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana %u25B6%uFE0FEN COMBATE Incendio forestal Las Perdices

Región Metropolitana, comuna de La Florida.

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 8 hectáreas.

%uD83D%uDCCCRecursos: 2 brigadas, 1 helicóptero, 1 camión cisterna.

%uD83D%uDFE1 Alerta Amarilla Comunal. pic.twitter.com/1FaD2zZ1ut — CONAF - Incendios forestales (@incendios_CONAF) December 25, 2025

19:23 - | Senapred declaró alerta amarilla para la comuna capitalina de La Florida por incendio forestal en el sector Las Perdices, que ya consume una hectárea #SENAPREDRm Se declara #Alerta Amarilla para la comuna de La Florida por incendio forestal. Más información en: https://t.co/YLZ2qIAgV8 pic.twitter.com/4erQ5u9SLO — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

19:20 - | Conaf informó que sigue en combate en Pichidegua, Región de O'Higgins, el incendio forestal denominado "Larmahue", que ha afectado una superficie preliminar de 90 hectáreas. El organismo ha desplegado un robusto contingente que incluye ocho brigadas, cuatro técnicos, dos aviones cisterna, un camión aljibe y tres helicópteros, quienes trabajan intensamente para frenar el avance del fuego y proteger las zonas habitadas cercanas %u25B6%uFE0F Región de O%u2019Higgins. Incendio Larmahue, comuna de Pichidegua* .

%uD83D%uDCCCSuperficie preliminar: 90 hectáreas

%uD83D%uDCCCRecursos CONAF: 8 brigadas, 4 técnicos, 2 aviones cisterna, 1 camión cisterna, 3 helicópteros.

%uD83D%uDD34Alarma Roja Comunal. pic.twitter.com/kfIh1h2a2F — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) December 25, 2025

19:17 - | Región del Maule: Senapred declaró alerta amarilla para la comuna de Linares por incendio forestal "Salida Cuéllar", que ya consume una hectárea #SENAPREDMaule Se declara #Alerta Amarilla para la comuna de Linares por incendio forestal. Más información en: https://t.co/PAItctQPMg pic.twitter.com/K1WLkJ9Hq9 — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

19:13 - | Senapred canceló la alerta roja para la comuna de Bulnes, en la Región de Ñuble, que se encontraba vigente este jueves por incendio forestal. Según información entregada por la Conaf, este siniestro, denominado "La Mávida", lleva afectadas 1,61 hectáreas y se encuentra controlado #SENAPREDÑuble Se cancela #Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal. Más información en: https://t.co/78jMKaYO1u pic.twitter.com/d7eRUX8adm %u2014 SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:53 - | Región de Ñuble: Senapred también declaró Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal "La Mávida" #SENAPREDÑuble Se declara #Alerta Roja para la comuna de Bulnes por incendio forestal. Más información en: https://t.co/wJREurhanz pic.twitter.com/cNkBUvUrkX — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:51 - | La Araucanía: Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal "Peleco", que y ha consumido 5,5 hectáreas #SENAPREDLaAraucanía Se declara #Alerta Roja para la comuna de Nueva Imperial por incendio forestal. Más información en: https://t.co/1V3vooUsQM pic.twitter.com/qhkV4h7jVx — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:38 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: El llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen forestales, seguir las indicaciones de las autoridades, y en paso a recibir las mensajerías SAE, evacuar de manera inmediata.

17:35 - | Directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián: Repudiamos el ataque realizado a voluntarios de bomberos que combatían un incendio forestal. Solidaridad y apoyo a ellos.

17:32 - | La directora Nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de siete incendios forestales en combate este jueves, dos de ellos mantienen en alerta roja en sus comunas: Pichidegua y Maule %uD83D%uDCCCDirectora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega balance y recomendaciones sobre situación de incendios forestales en el país. pic.twitter.com/nSjIydX2l7 — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025

17:32 - | Se mantiene la alera roja para la comuna de Maule, en la Región homónima. Se han destruido más de 35 hectáreas #SENAPREDMaule Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Maule por incendio forestal. Más información en: https://t.co/oVOh7N5897 pic.twitter.com/xZHAcQujlz — SENAPRED (@Senapred) December 25, 2025