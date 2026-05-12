Tras formalización por VIF: Cuestionan canción de Américo con alusiones a Yamila Reyna

Este martes, el cantante Américo fue formalizado por el delito de violencia intrafamiliar (VIF) tras ser denunciado por su expareja, Yamila Reyna, a raíz de un incidente ocurrido en febrero en una estación de servicio.

Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía de San Javier, la Fiscalía detalló que el artista habría ejercido violencia verbal "de alto calibre" y agresiones físicas frente a testigos, provocando lesiones y daños a la trasandina.

Tras la instancia, la justicia decretó medidas cautelares que incluyen el arraigo nacional parcial y la prohibición absoluta de que el músico se acerque o intente comunicarse con la comediante por cualquier vía.

Panel de Plan Perfecto destrozó canción de Américo

Más allá de la formalización, el programa "Plan Perfecto" analizó la polémica por el adelanto de la canción titulada "Actriz", la cual el propio cantante subió a su cuenta de Instagram con claras referencias a su expareja.

En la letra del tema -que el ariqueño adelantó hace unas semanas-, el intérprete canta frases como "pensé que te conocía, que actuación que me vendías, y te creí, olvidé que eres actriz" y cuestiona a la comediante por poner "en evidencia nuestra intimidad".

En este contexto, Fran García-Huidobro criticó duramente al músico señalando que "estás usando una situación de violencia intrafamiliar que ya está en tribunales, que tiene descripción con pelos y señales de lo que ocurrió, y te das el lujo de hacer una canción al respecto, a facturar".

"Me parece de una falta de respeto y de una falta de criterio absoluta que un hombre formalizado por violencia lance una canción para seguir denostando a la víctima", añadió la animadora, sentenciando que el tema "es una burla para todas las mujeres".

Por su parte, el conductor Eduardo de la Iglesia apoyó los cuestionamientos indicando que "la canción es la historia de Yamila y la canción es muy violenta hacia una mujer que ha sido físicamente violentada".

En esa misma línea, la abogada Macarena Venegas complementó las críticas del panel al asegurar que lanzar un sencillo de este tipo tras la denuncia "es realmente reírse en su cara con esa canción".

Al cerrar la audiencia, el tribunal recalcó que Américo tiene prohibido realizar comentarios sobre Reyna de forma directa o indirecta, por lo que seguir con la promoción del tema podría complicar su situación legal.