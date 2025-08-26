Trump reacciona al compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce: "Les deseo mucha suerte"

Este martes, la cantante Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce, jugador de fútbol americano.

A través de Instagram, la pareja compartió la noticia con una serie de románticas postales de la petición de matrimonio.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar", escribieron en el posteo, que cuenta con alrededor de 19 millones de "me gusta".

Trump reacciona al compromiso de Taylor Swift

Tras la publicación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos y gran detractor de la artista, se refirió al compromiso de esta con el deportista.

"Bueno, les deseo mucha suerte", dijo el mandatario a la prensa durante la séptima reunión de su gabinete, consignó Variety.

Bajo esta línea, el magnate agregó: "Es un gran jugador, y creo que es un gran tipo, y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte", sorprendiendo con al elogiar a la voz de "Lover".

Cabe recordar que, luego de que Swift apoyara públicamente a los candidatos demócratas en período de elecciones, Trump ha arremetido públicamente en su contra en más de una oportunidad.

Sin ir más lejos, el jefe de estado publicó en Truth Social hace unos meses: "¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije 'ODIO A TAYLOR SWIFT', ya no está 'de moda'?".