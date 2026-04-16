Avión FACh concretó primera expulsión grupal de inmigrantes durante el gobierno de Kast
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Avión FACh concretó primera expulsión grupal de inmigrantes durante el gobierno de Kast
En uno de los aviones Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se concretó este 18 de abril la primera expulsión colectiva de inmigrantes irregulares durante el actual gobierno. Tal como en administraciones anteriores, el grupo de extranjeros incluye sujetos con antecedentes judiciales por delitos como robo, hurto, tráfico de drogas, porte de armas y trata de personas.
El Ejecutivo había adelantado que se trataría de 40 expulsados hacia Colombia y Ecuador, en una tarea que buscará realizarse tres veces por mes, totalizando aproximadamente 1.400 personas al año.
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