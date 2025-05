"Una mujer autóctona": Pincoya confirmó que postulará al Miss Universo Chile

La ex Gran Hermano, Jennifer Galvarini, confirmó a través de sus redes sociales que se postulará al certamen Miss Universo Chile.

"Pincoya" confirmó que ese es uno de sus nuevos proyectos y pidió ayuda a sus seguidores: "Se los voy a contar porque necesito su apoyo. Sí, su apoyo, porque necesito mucha ayuda. Necesito que alguien me ayude a arreglarme el pelo, las uñas, el maquillaje, unos vestidos... Eh, ay, no sé si decirlo".

"Me voy a presentar a Miss Universo. Sí, ¡yo las voy a representar! ¡Yo las voy a representar, chicas del diablo!", agregó.

La oriunda de Chiloé explicó que representa a una mujer chilena "real", ya que es "100 % natural, porque no tengo operaciones. Todo caído, abajo... Bueno, la lactancia. La guata... Hice dieta, pero igual... Bueno, me pongo una faja. Y bueno, bótox sí me puse".

"Una mujer autóctona, 100 % natural. Sí, una mujer normal, con sus años. Todas podemos ser: tú, yo, todas. No importa la edad, no importa nada. De donde vengas... nada", reflexionó.

Galvarini dijo que tenía que contar que postularía por miedo a la "mala onda" que se pudiera generar o que algunos le pidieran que no lo hiciera.