Vale Roth calló bocas con directa crítica a quienes cuestionan su cuerpo

La influencer y deportista fitness Valent¡na Roth no se guardó su dura opinión sobre las personas y usuarios de internet que se dedican a cuestionar y criticar su aspecto físico.

Mediante sus historias de Instagram, la exbailarina filtró dos mensajes que le envió una misma seguidora, quien le escribió a Roth para compartirle qué opinaba sobre el cuerpo de la mamá primeriza.

Valentina comúnmente sube sus rutinas de ejercicios y le gusta revelar el proceso, al igual que los resultados de su disciplinado trabajo, sin embargo, no pocas veces recibe comentarios negativos al respecto.

"Qué feos los cuerpos así, son poco femeninos. Es mi punto de vista, disculpa", dice uno de los mensajes enviados por la seguidora que expuso Roth, donde aparece entrenando en el gimnasio.

Mientras que el segundo mensaje fue casi exactamente parecido al anterior. "Qué feo se ve tu cuerpo así, poco femenino". En este caso, Valentina Roth decidió no callar y le contestó "métete tu punto de vista por la mismísima r...".

"A mí me gusta el cuerpo así"

La situación no se quedó así, y Valentina Roth decidió explicar la situación con mayor detalle en sus historias de Instagram, donde mencionó que se siente cómoda en su propia piel, y que desde que era pequeña el deporte la acompaña en la vida.

"A mí me gusta el cuerpo así, siempre me ha gustado el cuerpo así. Yo no entreno hace poco, no es por moda la cuestión. Yo entreno desde los 6 años, les voy a mostrar una foto de mi abdomen cuando tenía 9 años", aclaró.

Además de hablar sobre los problemas alimenticios que sufrió desde que volvió a ejercitarse en 2012, echó por tierra las opiniones negativas y argumentos sobre su cuerpo.

"Piernas de hombre o brazos marcados de hombre", citó, antes de preguntar por qué a los hombres con piernas y brazos delgados "no les dicen que parecen de mujer".