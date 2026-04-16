Vasco Moulian se lanza contra Pancho Melo: lo tildó de "flojo" y "pajero"

Vasco Moulian se lanzó contra Pancho Melo luego de que el actor criticara a "Primer Plano" por el polémico reportaje sobre Elvira López.

En su podcast "Pancho al Cuadrado", que comparte con su colega Francisco López, el intérprete aprovechó para abordar el tema, lamentando lo que debió pasar la recordada Candela de "Brujas".

"Yo digo, ¿nadie investigó? ¿Ningún periodista investigó lo que estaba pasando?", cuestionó, llamando a los periodistas de farándula a ser más rigurosos con su trabajo.

Por su parte, López añadió: "Me tocó ver lo de la Elvira, encuentro que la farándula tiene que parar. Tiene que parar en algún minuto. No es posible que puedan destruir la vida de una persona a punta de cahuines".

Vasco Moulian arremete contra Pancho Melo

Tras estas opiniones, el rostro de Chilevisión enfureció y no se guardó nada para responder a los artistas.

"Si no vieron 'Primer Plano', hagan el ejercicio de verlo", partió diciendo el opinólogo en el podcast "¿Seré weon?".

"Pancho Melo y Pancho López, no se los mando a decir con nadie, si no ven y se quieren hacer los cool pelando 'Primer Plano', primero véanlo y después emiten una opinión (...) Qué les cuesta, hueones flojos, pajeros", añadió.

En este contexto, Moulian -que es panelista del cuestionado espacio farandulero- lanzó un directo ataque hacia Melo: "Qué te has imaginado, flacuchento, recién conociste las redes sociales", arremetió. Asimismo, tildó a López de "vago", sumando otros descalificativos.

"Están ninguneando a todo un equipo. Vean el programa y se las compro, hagan la crítica que quieran. Vean el programa y ahí emiten una opinión", sentenció.