Vicente Sabatini recordó su última visita a Delfina Guzmán, quien murió este martes a los 98 años, relatando cómo fue el último encuentro que tuvo con la intérprete, cuando ella ya se encontraba delicada de salud.

En el matinal "Buenos Días a Todos" (TVN), el director contó que fue a la casa de la actriz durante la tarde del lunes, cuando la encontró descansando tranquilamente.

"Estuve con ella ayer en la tarde, estaba durmiendo pacíficamente, respiraba tranquila. Se fue apagando de a poco. Una vida intensa", expresó.

Sabatini también recordó que su vínculo con Guzmán comenzó mucho antes de trabajar juntos, ya que la intérprete era amiga y compañera de colegio de su madre.

"La fui a invitar a trabajar en televisión con harto miedo"

En la conversación, el realizador contó que convencer a Delfina Guzmán de incorporarse a las teleseries no fue sencillo, debido a la opinión que ella tenía sobre la televisión, especialmente por razones políticas.

"Fue un privilegio trabajar con ella y convencerla, yo la fui a invitar a trabajar en televisión con harto miedo, porque conocía su opinión, primordialmente política… tenía la opinión de los actores de esos años", recordó.

Aunque la actriz ya había participado en televisión durante los años 70, su debut en teleseries llegó en 1994 con "Rompecorazón", donde aceptó la invitación de Sabatini y comenzó una nueva etapa de su carrera.

"Y se atrevió y aceptó. Fue un aporte y las actrices y actores la recibieron súper bien, la trataron súper bien, aprendió rápido… tenía una mirada de mucha sorpresa", agregó.

El director también destacó el esfuerzo que realizó Delfina para adaptarse al formato, pese a sus temores iniciales.

"Tenía terror de entrar a la televisión y era realmente difícil. Lo único que quería era hacerlo bien, y lo hizo, a puro esfuerzo", sostuvo.