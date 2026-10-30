"Ya llegará mi momento": Pinilla reaccionó a los dichos de Gissella Gallardo por no pago de pensión

El exfutbolista Mauricio Pinilla reaccionó a las declaraciones de Gissella Gallardo en "Vértigo".

Durante su participación en el estelar de Canal 13, la periodista aseguró que su exesposo lleva meses sin aportar económicamente con la pensión de sus tres hijos, además de asegurar que apenas mantienen contacto.

"Mauricio no me ha dado ni un peso hace algunos meses (...) Él tiene súper claro que nosotros tenemos un acuerdo de pensión del año 2022, que incluso es mucho más bajo de lo que estipulamos", reveló en el programa.

La respuesta de Pinilla

Por su parte, el exseleccionado nacional cuestionó las acusaciones a través de sus historias de Instagram, aunque no mencionó directamente a la madre de sus hijos.

"Todo ataque gratiuto y repleto de mentiras tienes sus consecuencias sea quien sea!", aseguró.

Y agregó: "24 años entregando la vida por mis hijos no van a cambiar 6 meses pero no diré más nada!"

Finalmente, sentenció dando a entender que pronto responderá a Gallardo: "Ya llegará mi momento. Paz y amor para todos", cerró.