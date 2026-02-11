Yamila Reyna cancela shows tras presunto quiebre con Américo

Tras su presunto quiebre con Américo, la actriz Yamila Reyna tomó una drástica decisión respecto a sus shows de stand-up comedy.

Este martes, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó detalles sobre el supuesto fin de la relación entre la también comediante y el músico, afirmando que hubo una serie de discusiones y episodios de violencia.

Yamila Reyna suspende sus shows

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de la trasandina compartió un comunicado informando la suspensión de todas sus presentaciones pactadas en Santiago.

"Los shows de Yamila Reyna en Santiago han sido suspendidos por motivos personales de la artista", escribieron.

En este contexto, señalaron que las fechas que se verán afectadas serán las del jueves 12, viernes 13 y miércoles 18 de febrero en San Miguel, San Bernardo y Puente Alto, respectivamente.

"Lamentamos los inconvenientes. Agradecemos su comprensión", añadieron, además de comunicar que prontamente habrá más información sobre la devolución de entradas.