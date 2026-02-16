Yamila Reyna se lanza contra "Primer Plano" por filtración de denuncia contra Américo

La actriz Yamila Reyna se lanzó contra "Primer Plano" por revelar detalles de la acusación que interpuso por violencia intrafamiliar contra el cantante Américo, su expareja.

La noche de este domingo, el programa de Chilevisión reveló pormenores de la denuncia ante Carabineros, donde la trasandina relató una serie de agresiones físicas y verbales que recibió por parte del artista, de las que varias personas fueron testigos.

La reacción de Yamila Reyna

A través de su cuenta de Instagram, la también comediante se refirió a la divulgación de información judicial.

"La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva no solo para los intervinientes, sino que para cualquier persona, se encuentra sancionada por la ley, y la vulneración de la misma puede dar lugar a responsabilidad penal y a la configuración de diversos ilícitos, según corresponda", partió recordando.

Bajo esta línea, la animadora señaló que "el tribunal del cual se han filtrado esos antecedentes debe remitir de oficio los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los eventuales delitos a que hubiere lugar, ello sin perjuicio de otras responsabilidades legales que pudieren derivarse y que haremos valer junto a mi abogado".

Además, Reyna calificó lo ocurrido como "una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar de este país".

Posteriormente, mencionó que el tribunal de familia fue responsable de hacer la causa pública, lo que "constituiría un delito". "Me siento vulnerada, expuesta y desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido. Esta es la razón por la que muchas veces no se denuncia", cerró.