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Tópicos: Magazine | Personajes

"Yo la perdono": Daniela Aránguiz hace mea culpa y sorprende con declaración sobre Maite Orsini

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La panelista volvió a referirse a su polémica con Maite Orsini tras su separación de Jorge Valdivia, luego de que venciera el acuerdo judicial que le impedía hablar de ella.

 Captura CHV - ATON (archivo)
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Daniela Aránguiz volvió a abordar su conflicto con Maite Orsini, luego de que el acuerdo judicial que le prohibía referirse a la exdiputada venciera.

Durante la emisión de "Primer Plano", los panelistas recordaron a la exMekano distintos episodios de la controversia, incluida la publicación de fotografías de la ropa interior de la exparlamentaria en redes sociales.

"Mi impulsividad a veces es más grande que yo. Me arrepiento, creo, de haber mostrado los calzones de una mujer en redes sociales. Eso estuvo de más, lo hice de impulsiva, de enojada, de picada, todo", confesó. 

Durante el espacio, Francisca García-Huidobro también mencionó presuntos contactos de Orsini con mujeres vinculadas sentimentalmente a Jorge Valdivia. Al ser consultada por Vasco Moulian sobre si había vivido una situación similar, la figura farandulera respondió afirmativamente antes de sorprender con su postura actual.

"Sí, pero ¿sabís qué? Y hablando súper en serio, yo la perdono", afirmó la panelista, quien además manifestó que no quiere seguir alimentando la controversia.

Asimismo, añadió que le gustaría dejar el episodio en el pasado "donde pertenece, y eso quedó en el pasado, ya pasaron dos años de todo este show y no me gustaría abrir más aristas de todo este cahuin".

Finalmente, Aránguiz se refirió al proceso judicial que enfrenta su expareja por una presunta violación y aclaró que, a su juicio, tanto ella como Orsini están al margen de esa causa. "El juicio sigue, pero no tiene nada que ver ella ni yo", sostuvo.

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