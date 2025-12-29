Chamanes en Lima predicen el fin del mandato de Maduro en 2026

Un grupo de chamanes peruanos aseguró este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abandonará el poder en 2026, en un escenario marcado por la tensión con Estados Unidos, conflicto del que, según sus visiones, saldría fortalecido el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La predicción fue realizada por once líderes espirituales de distintas regiones de Perú, quienes se reunieron en Lima para efectuar un ritual colectivo en el acantilado de la playa La Herradura, frente al océano Pacífico, con ofrendas orientadas a propiciar "un buen año" para la humanidad.

Durante la ceremonia, los chamanes señalaron que, mediante el uso de plantas alucinógenas como la ayahuasca y el San Pedro, lograron visualizar el futuro de líderes involucrados en conflictos globales, entre ellos Maduro y Trump.

El chamán Cleofé Sedano, originario del amazónico departamento de Loreto, declaró a EFE que "va a haber problemas muy fuertes entre Maduro con Donald Trump" y que incluso "se puede destapar una tercera guerra mundial", aunque afirmó que Estados Unidos resultaría vencedor porque "este año (2026) prácticamente se retira Maduro" del poder.

Por su parte, el denominado chamán de los Andes, Félix Roldán Mejía, de la región de Áncash, sostuvo que pese al eventual respaldo de China y Rusia a Venezuela, "el ganador va a ser muy pronto Estados Unidos", advirtiendo además que una posible intervención afectaría a Sudamérica y al resto del mundo.

Las predicciones se dieron en el contexto de los rituales de fin de año que proliferan en Perú, una práctica sobre la cual el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) ha advertido el uso ilegal de animales, con más de 2.300 casos reportados asociados a rituales de "buena suerte".

La humanidad es prioridad

Durante la jornada, los chamanes también emitieron pronósticos ajenos al conflicto venezolano, como la ocurrencia de sismos "muy fuertes" a nivel mundial, mientras que para Perú anticipó un escenario de calma política durante las elecciones presidenciales y legislativas previstas para abril próximo.

Félix Roldán Mejía agregó que Sudamérica y el resto del mundo se verían "muy afectados" ante una eventual intervención estadounidense en Venezuela, la cual atribuyó a la ambición por el petróleo del país caribeño.

"Venezuela siempre va a estar, por estos problemas con Trump, en problemas económicos, ahí lo vemos bastante catastrófico", afirmó.

Los líderes espirituales también señalaron que Donald Trump presenta "mucha ansiedad", motivo por el cual aseguraron haber realizado el ritual para ayudarlo a "limpiarse" energéticamente, junto a otros líderes mundiales, con el objetivo de que prioricen a la humanidad por sobre los conflictos.