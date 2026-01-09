"Black Mirror" volverá con su octava temporada en Netflix

La serie "Black Mirror" regresará con una octava temporada, según confirmaron su creador Charlie Brooker y la plataforma Netflix.

La popular obra antológica estrenó su última temporada en abril de 2025 y debutó originalmente en 2011 con una tanda de tres impactantes episodios.

"'Black Mirror' volverá y habrá más 'Black Mirror' que nunca. Vuelve justo para ponerse al día con la realidad, así que eso es muy emocionante", señaló Brooker sobre el futuro de la serie.

Sobre las temáticas que tocará en esta octava temporada, el escritor dijo que "a menudo pienso que es como hacer un disco y me pregunto '¿qué no hemos hecho, qué estamos buscando o en qué dirección musical queremos ir?... Ya lo descubriremos".

Por ahora la nueva temporada de "Black Mirror" no cuenta con fecha de estreno.