"Anda la Cecilia por ahí": La serie de Menem tantea la llegada de la exMiss Universo

"Ustedes van a ver una verdad filmada". La serie basada en la vida de Carlos Menem inició el rodaje de su segunda temporada, con Prime Video tanteando la llegada de la exMiss Universo Cecilia Bolocco a la historia.

Leonardo Sbaraglia, que da vida al controvertido expresidente argentino que gobernó el país entre 1989 y 1999, se volvió a transformar en el fallecido exmandatario y avisó que "anda la Cecilia por ahí".

Menem y Bolocco se habían casado en 2001 en La Rioja y en noviembre de 2003 nació su hijo Máximo, tercer vástago del exmandatario argentino, quien se había divorciado de su primera esposa, Zulema Yoma, a mediados de la década de los '90. La pareja se divorció en mayo de 2011.

De momento, no se ha revelado qué actriz dará vida a la animadora y exmodelo chilena.

En la segunda temporada, que se estrenará en 2027 en el streaming de Amazon, veremos a Menem iniciando su segunda presidencia en un país que ya no lo ve de la misma manera. Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se desmorona al mismo ritmo que la economía, entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y delirantes declaraciones sobre vuelos espaciales.

Dirigida por Ariel Winograd, el elenco también incluye a Juan Minujín, Griselda Siciliani, Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi y Cumelén Sanz.