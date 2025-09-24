Apple suspende estreno de la serie "The Savant" ante ola de violencia en Estados Unidos

Apple TV+ canceló el estreno de la serie "The Savant" ante la creciente ola de violencia desatada por el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, según apuntan medios estadounidenses.

Pese a que la plataforma no entregó una razón concreta, los medios creen que su trama protagonizada por Jessica Chastain -y en la que interpreta a una investigadora centrada en movimientos extremistas- pudo haber influido.

"Tras una cuidadosa reflexión, hemos decidido posponer 'The Savant'. Agradecemos su comprensión y esperamos estrenar la serie próximamente", señaló la plataforma en un breve comunicado.

Según Variety, esta decisión "ofrece otro ejemplo escalofriante de cómo los gigantes empresariales temen a la administración Trump y ceden ante la presión incluso antes de que exista".

Mientras que Deadline señaló que la razón de la cancelación se debe al argumento de la serie y a algunas imágenes que podrían ser provocadoras tras el asesinato de Kirk.

La serie incluye escenas con un francotirador en acción o un atentado con bomba en un edificio gubernamental, destaca el medio. En la serie Jessica Chastain Chastain interpreta a una investigadora encubierta conocida como "The Savant'"que se infiltra en grupos de odio en internet con el objetivo de frenar a extremistas antes de que actúen.

El estreno de "The Savant" estaba fijado para este viernes 26 de septiembre, día en el que Apple TV+ tenia previsto emitir los dos primeros episodios.