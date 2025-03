Bella Ramsey revela que fue diagnosticada con TEA: "Fue liberador"

La actriz Bella Ramsey, conocida por su papel en la serie "The Last of Us", de HBO, compartió en una entrevista con British Vogue que recibió un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) mientras filmaba la primera temporada.

El hallazgo surgió cuando un miembro del equipo, padre de una niña con la misma condición, notó comportamientos similares en ella. Ramsey describió el diagnóstico como "liberador", ya que le permitió entender mejor sus experiencias cotidianas.

Señaló tener dificultades con interacciones sociales y sensibilidad a estímulos, aspectos que incluso han influido positivamente en su actuación al agudizar su capacidad de observación: "Siempre he observado y aprendido de la gente", explicó.

A diferencia de su postura sobre identidad de género, donde evita las etiquetas, la actriz se mostró abierta respecto al TEA, puesto que lo considera como su forma de experimentar el mundo: "No hay motivo para ocultarlo", dijo Ramsey. Esto, sumado a que prefiere decirlo, para poder "desenmascararse" y estar más relajada.

Además, destacó que el entorno estructurado de los sets cinematográficos resulta favorable para su desenvolvimiento: "Me dicen qué ponerme, dónde pararme y qué comer", detalló la actriz.

La segunda temporada de "The Last of Us", con Ramsey nuevamente como Ellie, se estrenará próximamente.