"¡Lo juraste!": El desgarrador trailer final de "The Last of Us II"

Queda casi un mes para el estreno de la esperada segunda parte de "The Last of Us", la serie basada en el videojuego homónimo que causó toda una revolución en 2023.

La nueva entrega contará con solo siete capítulos y será estrenada el 13 de abril por la plataforma de streaming MAX.

En el tráiler, podemos ver la separación entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) luego de la difícil decisión que él tuvo que tomar al final de la primera temporada.

"Lo juraste", dice en una desgarradora escena la joven a Joel.

Cabe recordar que, en el desenlace de la primera temporada, Joel rescató a Ellie del hospital de los Luciérnagas en Salt Lake City, matando a varios miembros del grupo, incluido el doctor que iba a realizarle la cirugía para extraer la cura contra la infección.