Ben Affleck y Matt Damon vuelven a reunirse en "The Rip" para Netflix

Los actores Ben Affleck y Matt Damon vuelven a hacer dupla en la prometedora película de acción "The Rip" para Netflix.

Tras haber colaborado en producciones como "Good Will Hunting" y "Air" los actores se unen en este largometraje que sigue a un grupo de policías de Miami que entra en serios dilemas al confiscar un millonario botín.

Más de 20 millones de dólares pondrán en jaque las lealtades del grupo y exacerbarán las desconfianzas entre los policías.

"The Rip" será estrenada el 16 de enero en Netflix.