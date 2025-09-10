Tópicos: Magazine | Streaming
Ben Affleck y Matt Damon vuelven a reunirse en "The Rip" para Netflix
Autor: Cooperativa.cl
La película sigue a un grupo de policías que acaba de confiscar un millonario botín.
Los actores Ben Affleck y Matt Damon vuelven a hacer dupla en la prometedora película de acción "The Rip" para Netflix.
Tras haber colaborado en producciones como "Good Will Hunting" y "Air" los actores se unen en este largometraje que sigue a un grupo de policías de Miami que entra en serios dilemas al confiscar un millonario botín.
Más de 20 millones de dólares pondrán en jaque las lealtades del grupo y exacerbarán las desconfianzas entre los policías.
"The Rip" será estrenada el 16 de enero en Netflix.