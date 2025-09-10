Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.6°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

Ben Affleck y Matt Damon vuelven a reunirse en "The Rip" para Netflix

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película sigue a un grupo de policías que acaba de confiscar un millonario botín.

Ben Affleck y Matt Damon vuelven a reunirse en
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Los actores Ben Affleck y Matt Damon vuelven a hacer dupla en la prometedora película de acción "The Rip" para Netflix.

Tras haber colaborado en producciones como "Good Will Hunting" y "Air" los actores se unen en este largometraje que sigue a un grupo de policías de Miami que entra en serios dilemas al confiscar un millonario botín.

Más de 20 millones de dólares pondrán en jaque las lealtades del grupo y exacerbarán las desconfianzas entre los policías.

"The Rip" será estrenada el 16 de enero en Netflix.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada