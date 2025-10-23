Capítulo final de "Stranger Things" será exhibido en salas de cine

Netflix anunció que el episodio final de "Stranger Things", una de las series más populares de su catálogo, se exhibirá en más de 350 salas de cine.

El último capítulo de la producción, titulado "The Rightside Up", tendrá una duración de dos horas y se podrá ver en funciones programadas para el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Reciéntemente los hermanos Duffer expresaron su deseo de que "Stranger Things" se proyectara en cines. "Sería increíble porque los fans podrían verlo junto a otros fans y experimentar el episodio como algo comunitario", dijeron a Variety.

El detalle de los cines y países que tendrán proyecciones será anunciado próximamente por Netflix.

"Stranger Things" estrenará su quinta y última temporada en tres tandas: los cuatro primeros capítulos saldrán el 26 de noviembre, los tres siguientes el 25 de diciembre y el episodio final verá la luz el 31 de diciembre.