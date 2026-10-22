"Carrie" volverá: Prime Video confirmó segunda temporada

La plataforma de streaming Prime Video confirmó que la serie "Carrie", inspirada en la legendaria obra del escritor Stephen King, fue renovada y volverá con una segunda temporada.

El anuncio fue realizado este jueves al ratificarse el éxito de la adaptación encabezada por Mike Flanagan, showrunner conocido por otras aclamadas obras de terror como la antología "The Haunting" y las series "Midnight Mass" y "The Fall of the House of Usher".

Según el servicio de Amazon, la serie protagonizada por Summer H. Howell como "Carrie White" lideró el ranking de lo más visto en la plataforma en más de 105 países desde su estreno el 7 de octubre pasado.

A diferencia del clásico cinematográfico de 1976 de Brian De Palma con Sissy Spacek en el rol titular, la serie cerró su primer ciclo dejando de manifiesto que la historia no termina en el baile de graduación.

"Durante 50 años, el público ha conocido y se ha sentido atraído por la historia de 'Carrie White'. Desde el inicio, nos imaginamos una historia que fuera mucho más allá del baile de graduación, y estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo de Stephen para explorar lo que viene próximamente", señaló Flanagan.