Cillian Murphy se despide de Tommy Shelby con la película de "Peaky Blinders": "Él es muy distinto a mí"

El próximo 20 de marzo llegará a Netflix "Peaky Blinders: El hombre inmortal", una nueva película que promete brindar una conclusión a la exitosa serie que protagonizó Cillian Murphy entre 2013 y 2022.

La cinta, dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight, sigue a un "Tommy Shelby" (Murphy) retirado de la actividad criminal mientras Europa atraviesa por la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto el líder de los "Peaky Blinders" tendrá que combatir sus propios demonios del pasado mientras sabotea al régimen de Adolf Hitler.

Además tendrá que hacerse cargo de su hijo "Duke Shelby" (Barry Keoghan) y lidiar con el destino de sus hermanos. Si bien existe un salto temporal importante, esta película se hace cargo de los eventos de la exitosa serie británica y conecta perfectamente con esa historia.

Qué dijo de la película

Ese fue uno de los elementos que motivó a Cillian Murphy, ganador del Oscar en 2024 por "Oppenheimer", a volver como "Tommy Shelby".

"Sentí que la película de alguna manera necesitaba igualar o completar a la serie. Y es un desafío muy distinto encajar todo eso en dos horas. Pero creo que realmente lo logramos a nivel de narrativa. Había muchos hilos que necesitaban ser cerrados y atados, y creo que lo hicimos", dijo Cillian Murphy en conversación con Cooperativa.

El actor agregó que "la serie siempre fue ambiciosamente cinematográfica y queríamos poner todo eso en la película, y me parece que el guión acierta completamente con esa escala y con esa ambición".

Se despide de Tommy Shelby

Sobre volver a encarnar al mafioso de Birmingham, Murphy aseguró que "siempre es un desafío".

"Él es tan diferente a mí y yo me tomo muy en serio la interpretación. Siempre me toma un poco de tiempo prepararme, pero me encanta hacerlo", sostuvo.

En esta conversación también estuvo presente Steven Knight, escritor y creador de "Peaky Blinders". El guionista confirmó que este será el último capítulo en la historia de "Tommy Shelby", aunque dejó abierto el futuro de la franquicia.