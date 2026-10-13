Confirman el reinicio de "Los Archivos Secretos X": Estos son sus protagonistas

Disney, mediante su división de streaming Hulu, dio luz verde al reinicio de "Los Archivos Secretos X" ("The X-Files"), el fenómeno televisivo noventero creado por Chris Carter y que protagonizaron David Duchovny y Gillian Anderson como los agentes "Fox Mulder" y "Dana Scully".

La nueva serie está encabezada por Ryan Coogler, cineasta de "Sinners" y "Black Panther", como jefe creativo, compartiendo el rol de showrunner con Jennifer Yale. Además, el ganador del Oscar escribió y dirigió el piloto.

El proyecto es descrito como una reimaginación con dos personajes completamente nuevos interpretados por Danielle Deadwyler y Himesh Patel, quien ya habían trabajado juntos en la miniserie "Station Eleven".

Danielle Deadwyler y Himesh Patel protagonizarán la nueva serie.

De acuerdo con la descripción, Deadwyler y Patel dan vida a dos agentes del FBI condecorados pero muy diferentes entre sí. Ambos entablan un inusual vínculo al ser destinados a una división que llevaba mucho tiempo cerrada y que se dedica a investigar casos relacionados con fenómenos inexplicables.

"Lo que creó Chris Carter es algo especial, y queríamos rendir homenaje a todo aquello que hizo que la serie original llegara a tanta gente, pero al mismo tiempo encontrar nuestra propia forma de adentrarnos en ese mundo. Danielle y Himesh, junto con el resto del elenco, han aportado perspectivas e interpretaciones muy originales a estos personajes, y ver cómo todo eso ha ido cobrando forma ha sido uno de los aspectos más gratificantes de esta experiencia", declaró Coogler.

La nueva serie llegará al streaming Disney+ en el futuro, donde ya se puede revivir la historia original que se extendió por 11 temporadas y dos películas.