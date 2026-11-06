Confirman nueva serie de "Stranger Things": Será una precuela

Tras el final de la historia de "Eleven" y compañía, Netflix seguirá explorando el universo de la exitosa "Stranger Things" con una nueva serie titulada "Otros mundos: Una aventura de Stranger Things" ("Other Worlds: A Stranger Things Adventure").

Este spin-off será una precuela ambientada en la década de 1950, mucho antes de los sucesos de la serie original, trasladando la historia hasta el ficticio pueblo de Marion, en Nevada.

"Antes de Hawkins, estaba Marion", señaló el primer adelanto, tanteando un extraño suceso que ocurre en aquella nueva locación en abril de 1995.

Los hermanos Duffer, creadores de "Stranger Things", crearon "Otros Mundos" junto a Kate Trefry, guionista de la serie original y también escritora de la obra teatral "The First Shadow", que se centra en los orígenes de "Henry Creel", mejor conocido como "Vecna".

Trefry también será la showrunner de esta precuela, que tendrá su rodaje en Nuevo México.

"Otros mundos: Una aventura de Stranger Things" recién se estrenará en Netflix durante el 2028.