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Tópicos: Magazine | Streaming

Dave Bautista celebra drástico aumento de peso para la serie de "God of War"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor encarnará a "Kratos", el protagonista de la historia.

Dave Bautista celebra drástico aumento de peso para la serie de
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El actor Dave Bautista celebró en sus redes sociales un aumento de poco más de 9 kilos durante su preparación para la serie de "God of War".

El exluchador fue escogido para encarnar a "Kratos" en esta serie de Prime Video luego de que Ryan Hurst -el actor elegido originalmente- se lesionara de gravedad durante las filmaciones.

En los últimos meses Bautista ha compartido diversos avances en su preparación para convertirse en "Kratos", luego de que en los últimos años luciera mucho más delgado que en sus años como deportista.

"He sacrificado mucha musculatura, pero estoy bien con eso porque me siento más cómodo", declaró hace un tiempo Bautista, quien acaba de ganar 20 libras de masa muscular y llegó a un peso. aproximado de 113 kilos.

En la serie de "God of War" Dave Bautista compartirá elenco con Callum Vinson, Mandy Patinkin, Ed Skrein, Max Parker, Ólafur Darri Ólafsson y Teresa Palmer. Por ahora la obra no tiene fecha de estreno.

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