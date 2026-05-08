Disney+ anuncia documental sobre la reunión de Oasis

La plataforma Disney+ anunció el lanzamiento de un documental sobre la reciente reunión de Oasis y su masiva gira mundial de conciertos.

El largometraje será desarrollado por Steven Knight, creador de "Peaky Blinders", y contará con la dirección de Dylan Southern y Will Lovelace ("Shut Up and Play the Hits"), además de "material inédito registrado sobre el escenario y detrás de él".

En 2025 los hermanos Noel y Liam Gallagher concretaron la esperada reunión del grupo Oasis tras 15 años separados. Dicha gira tuvo una única fecha en el Estadio Nacional de Santiago.

El documental sobre Oasis tendrá un estreno en cines y salas de IMAX alrededor del mundo el próximo 11 de septiembre. Posteriormente estara disponible en el servicio de Disney+.