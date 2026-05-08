Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.2°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

Disney+ anuncia documental sobre la reunión de Oasis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película será desarrollada por Steven Knight, creador de "Peaky Blinders".

Disney+ anuncia documental sobre la reunión de Oasis
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La plataforma Disney+ anunció el lanzamiento de un documental sobre la reciente reunión de Oasis y su masiva gira mundial de conciertos.

El largometraje será desarrollado por Steven Knight, creador de "Peaky Blinders", y contará con la dirección de Dylan Southern y Will Lovelace ("Shut Up and Play the Hits"), además de "material inédito registrado sobre el escenario y detrás de él".

En 2025 los hermanos Noel y Liam Gallagher concretaron la esperada reunión del grupo Oasis tras 15 años separados. Dicha gira tuvo una única fecha en el Estadio Nacional de Santiago.

El documental sobre Oasis tendrá un estreno en cines y salas de IMAX alrededor del mundo el próximo 11 de septiembre. Posteriormente estara disponible en el servicio de Disney+.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada