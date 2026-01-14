El actor Ryan Hurst será Kratos en el live action de "God of War"

El actor Ryan Hurst será el encargado de interpretar a Kratos en la serie live action de "God of War".

De acuerdo a Deadline, el intérprete de "Sons of Anarchy" encabezará el elenco del proyecto, basado en el videojuego de Playstation con el mismo nombre.

Con una temática de la mitología antigua, la historia seguirá a Kratos y Atreus, padre e hijo, en su viaje para esparcir las cenizas de Faye, respectiva esposa y madre de los personajes.

A lo largo de esta aventura, ambos aprenderán el uno del otro: Kratos intentará enseñar a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intentará enseñar a su padre a ser mejor humano.

La participación de Hurst en la producción marca su regreso a la franquicia, luego de poner interpretar a Thor en el videojuego "God of War Ragnarök", rol por el que fue nominado a un BAFTA.

Liderada por Ronald D. Moore como escritor, showrunner y productor ejecutivo, la serie se encuentra en preproducción y proyecta su estreno para 2027. Además, recibió una orden para dos temporadas.