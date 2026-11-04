"Es una comedia y un espejo social": Director de "Alta gama: El caso relojes" desmenuza su nuevo documental

Este jueves 5 de noviembre se estrenará en Netflix "Alta gama: El caso relojes", un nuevo documental original enfocado en la mediática red delictual que salpicó a la animadora Tonka Tomicic.

Dirigido por Cristóbal Valenzuela Berríos ("Cocaína negra,Isla Alien"), el largometraje relata el caso apoyado en las voces de los policías que realizaron la investigación, pero también en el testimonio de Estrella Dinamarca, pieza fundamental de esta red de tráfico de joyas y relojes, y que por primera vez brinda una entrevista al respecto.

Por otro lado, y a través de paralelos con personajes como "Rasputín", se va construyendo el personaje de Marco Antonio López "Parived" -el exmarido de Tonka Tomicic- y se va detallando su participación en el caso a través de inéditas escuchas telefónicas y otros registros.

"El documental es el cruce de la historia de Parived con la historia de Estrella, ambos conectan en la misma red de tráfico, pero uno termina libre bajo una fianza irrisoria y la otra termina en la cárcel", explicó Valenzuela Berríos a Cooperativa.

Precisamente allí se establece un cruce con la realidad chilena, ya que para el director "esta historia habla de nuestra sociedad desde otros ángulos, del privilegio de algunos contra la realidad de todo el resto, es una situación que solemos ver en Chile".

"Es una comedia bastante absurda, pero al mismo tiempo es una especie de espejo social (...) El total es una sátira social, habla de nuestra sociedad, de la sociedad de consumo, habla de la ambición desmedida, la acumulación, la ostentación y del capitalismo más duro", detalló el cineasta.

El no de Tonka y Parived

Si bien funciona como un condensado y entretenido resumen de este caso, "Alta Gama" no logra aportar novedades sustanciales al respecto. Esto debido a la ausencia de las voces de Parived y Tonka Tomicic, quienes se negaron a participar.

Por un lado Parived aparece en el documental a través de una entrevista brindada a La Tercera en 2023. "La entrevista fue comprada a La Tercera y se convirtió en un elemento clave para nosotros", explicó Valenzuela Berríos.

Sobre Tonka Tomicic, el director indicó que "se intentó contactar a Tonka en varias ocasiones, a partir de conocidos y de forma directa, siempre nos rechazó".

"En un inicio el equipo era bastante 'tonkista', queríamos realmente escuchar su lado de la historia, pero este rechazo nos bloqueó esa perspectiva", agregó el documentalista.