Asesino de Joel Mayo fue condenado a 10 años de cárcel

El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica dio a conocer la sentencia de Franco Magaña Jaramillo, autor del homicidio del reconocido exboxeador Joel Mayo, condenado a 10 años y un día de prisión.

El crimen ocurrió el 11 de julio de 2025 en el sector de la población Juan Pablo II de Villarrica, donde Magaña atacó con un arma cortopunzante a la víctima provocándole la muerte.

El fiscal Miguel Ángel Rojas precisó que en base a la investigación "el tribunal estimó que el imputado era culpable de estos hechos tal como los describió el Ministerio Público, estableciendo una pena de 10 años y un día por su autoría en este ilícito".