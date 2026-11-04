Asesino de Joel Mayo fue condenado a 10 años de cárcel
El hombre atacó en 2025 con un arma cortopunzante al reconocido exboxeador nacional.
La Justicia dio por acreditadas las pruebas que presentó el Ministerio Público.
El hombre atacó en 2025 con un arma cortopunzante al reconocido exboxeador nacional.
La Justicia dio por acreditadas las pruebas que presentó el Ministerio Público.
El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica dio a conocer la sentencia de Franco Magaña Jaramillo, autor del homicidio del reconocido exboxeador Joel Mayo, condenado a 10 años y un día de prisión.
El crimen ocurrió el 11 de julio de 2025 en el sector de la población Juan Pablo II de Villarrica, donde Magaña atacó con un arma cortopunzante a la víctima provocándole la muerte.
El fiscal Miguel Ángel Rojas precisó que en base a la investigación "el tribunal estimó que el imputado era culpable de estos hechos tal como los describió el Ministerio Público, estableciendo una pena de 10 años y un día por su autoría en este ilícito".