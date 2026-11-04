Partido Republicano: Es necesario hacer ajustes para darle más tonelaje político al Gobierno

El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, comentó este miércoles en El Primer Café las versiones de prensa que hablan de un inminente cambio de gabinete, en medio de la crisis que golpea al Gobierno a propósito de las rebajas de condena a pederastas.

Según publicó el martes Ex-Ante, "la ventana para el cambio es la próxima semana" y, además del criticado ministro de Justicia, Fernando Rabat, están "bajo evaluación" para salir del Ejecutivo los titulares de Trabajo (Tomás Rau), Segpres (José García Ruminot), Mujer (Judith Marín) y Ciencia (Ximena Lincolao).

Los cambios alcanzarían también al Segundo Piso, equipo de asesores liderado por el cuestionado Alejandro Irarrázaval.

"Si el Presidente decide hacer ajustes en el gabinete, por supuesto que nosotros lo vamos a apoyar", dijo Bruna este miércoles en Cooperativa.

"Esperemos que (de ocurrir) esos ajustes sean en beneficio del país", señaló el dirigente, enfatizando que tales versiones "todavía son trascendidos de prensa".

Sin embargo, añadió que "si el Presidente decide efectivamente hacer cambios, van a ser pensando en darle más tonelaje político al Gobierno, y por supuesto que van a ser muy bienvenidos esos cambios, con los ministros o subsecretarios que lleguen".

"Todos creemos que es necesario hacer ajustes"

Bruna reconoció que "es evidente que se necesita hacer ajustes", pero lo consideró totalmente "normal"; y señaló que existe un "ánimo constructivo de todos los partidos" oficialistas para ello.

Sin perjuicio de que haya también "ciertas voces disidentes", descartó que exista "una tensión tremenda" en la derecha.

"El martes nos juntamos los secretarios generales de Chile Vamos y Republicanos justamente para abordar estos temas. Fue una conversación muy buena, muy franca: todos nos pudimos decir lo que cada uno pensaba, y la conclusión más grande es que estamos todos por remar para el mismo lado (...) y sacar el Gobierno adelante", contó.

En política "nunca va a haber una sola voz, siempre va a haber formas de comunicar distintas, porque somos partidos con estilos distintos", pero "todos creemos que es necesario hacer ajustes", atendido el hecho de que "un Gobierno perfecto no existe".

"Al menos en mi caso -lo he hecho en privado con distintas personas del Gobierno- estamos impulsando que esos ajustes se generen. (Y ya) hemos tenido muchos cambios que se han ido dando, fruto de estas conversaciones privadas", aseveró.

En estos meses "nos hemos juntado los secretarios generales del oficialismo con distintos subsecretarios, ministros y el mismo Presidente para hacer ver (la necesidad de) esos cambios, y el Gobierno se ha comprometido a hacer esos cambios", señaló Bruna.