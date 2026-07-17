Estas fueron las series y películas más vistas de Netflix en lo que va de 2026

La plataforma Netflix dio a conocer un ránking con las películas y series más vistas de su catálogo durante la primera mitad de 2026.

En el apartado de largometrajes se impuso en el primer lugar la cinta de acción "War Machine" con Alan Ritchson, la cual obtuvo 147 millones de horas reproducidas.

Más atrás siguió "The Rip" con Matt Damon y Ben Affleck con 136 millones de horas; la animada "Swapped" con 131 millones de horas; la obra de 2025 y ganadora del Oscar "KKPop Demon Hunters" con 130 millones de horas; y "Apex" de Charlize Theron con 129 millones de horas.

En el apartado de series dominó el thriller "His and Hers" con 104 millones de horas reproducidas, seguida por la cuarta temporada de "Bridgerton" con 100 millones de horas.

"Te encontraré" y "En Fuga", obras inspiradas en las novelas de Harlan Coben, entraron en el top 5 (3° y 5°, respectivamente), mientras que la temporada final de "Stranger Things" consiguió el cuarto lugar con 56 millones de horas.

Películas más vistas de Netflix en 2026

War Machine (Máquina de Guerra)

The Rip (El botín)

Swapped (Intercambiados)

KPop Demon Hunters

Apex

Thrash (Embestida)

People we met on vacation (Gente que conocemos en vacaciones)

The Crash (El choque)

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Office Romance (Turbulencia en la oficina)

Series más vistas de Netflix en 2026