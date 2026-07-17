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Tópicos: Magazine | Streaming

Estas fueron las series y películas más vistas de Netflix en lo que va de 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En el listado destacó la película "KPop Demon Hunters" pese a que se estrenó en 2025.

Estas fueron las series y películas más vistas de Netflix en lo que va de 2026
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La plataforma Netflix dio a conocer un ránking con las películas y series más vistas de su catálogo durante la primera mitad de 2026.

En el apartado de largometrajes se impuso en el primer lugar la cinta de acción "War Machine" con Alan Ritchson, la cual obtuvo 147 millones de horas reproducidas.

Más atrás siguió "The Rip" con Matt Damon y Ben Affleck con 136 millones de horas; la animada "Swapped" con 131 millones de horas; la obra de 2025 y ganadora del Oscar "KKPop Demon Hunters" con 130 millones de horas; y "Apex" de Charlize Theron con 129 millones de horas.

En el apartado de series dominó el thriller "His and Hers" con 104 millones de horas reproducidas, seguida por la cuarta temporada de "Bridgerton" con 100 millones de horas.

"Te encontraré" y "En Fuga", obras inspiradas en las novelas de Harlan Coben, entraron en el top 5 (3° y 5°, respectivamente), mientras que la temporada final de "Stranger Things" consiguió el cuarto lugar con 56 millones de horas.

Películas más vistas de Netflix en 2026

  • War Machine (Máquina de Guerra)
  • The Rip (El botín)
  • Swapped (Intercambiados)
  • KPop Demon Hunters 
  • Apex
  • Thrash (Embestida)
  • People we met on vacation (Gente que conocemos en vacaciones)
  • The Crash (El choque)
  • Peaky Blinders: El hombre inmortal
  • Office Romance (Turbulencia en la oficina)

Películas más vistas de Netflix 2026

Series más vistas de Netflix en 2026

  • His & Hers (Él y ella)
  • Bridgerton S4
  • I Will Find you (Te encontraré)
  • Stranger Things S5
  • Run Away (En Fuga)
  • Teach you a lesson (Así aprenderás)
  • One Piece S2
  • Man on Fire (Hombre en Llamas)
  • Ms. Rachel S1
  • The Night Agent S3 (El Agente Nocturno)

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