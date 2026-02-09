Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Estrenan primer adelanto de la secuela de "Érase una vez en Hollywood" con Brad Pitt

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Cliff Booth" tendrá una nueva historia a cargo de David Fincher.

Estrenan primer adelanto de la secuela de
Durante el reciente Super Bowl la plataforma Netflix estrenó el primer adelanto de "The Adventures of Cliff Booth", una nueva película que oficiará como secuela de "Érase una vez en Hollywood" de Quentin Tarantino.

El clip es protagonizado por Brad Pitt encarnando nuevamente al doble de acción "Cliff Booth", trabajo por el cual ganó un Oscar en 2020.

Esta historia ocurrirá en la década de los 70 -algunos años después de "Érase una vez en Hollywood"- y mostrará a " Cliff Booth" actuando en escenas de acción o involucrándose en violentas peleas.

El guión de esta película fue escrito por Quentin Tarantino, pero la dirección está a cargo de David Fincher. Por ahora la fecha de estreno no ha sido revelada.

