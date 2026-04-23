¿Habrá boda? "Euphoria" anticipa esperado evento de su temporada 3

Suenan las campanas de boda en la tercera temporada de "Euphoria" al llegar el momento del matrimonio de "Cassie" (Sydney Sweeney) y "Nate" (Jacob Elordi), siendo un evento clave que reunirá a gran parte del elenco de la exitosa serie de HBO.

El tercer capítulo de la temporada, que se titulará "La balada de paladín", tendrá como eje narrativo la boda de cuento de hadas de "Cassie" que, como se podría esperar, no saldrá según lo planeado.

De acuerdo con la sinopsis del episodio, "el evento reúne a sus familias y a caras conocidas de la secundaria en una ceremonia grandiosa, romántica y, sobre todo, dramática".

Pese a las negativas críticas que recibió este tercer ciclo de la serie creada por Sam Levinson, el regreso de "Euphoria" logró ser el más exitoso de su historia y, a la fecha, acumula 20 millones de espectadores a nivel global.

El tercer episodio de la temporada, con la boda de "Cassie" y "Nate", se estrenará este domingo 26 de abril, a las 21:00 horas, en HBO y el streaming HBO Max.