Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.1°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

¿Habrá boda? "Euphoria" anticipa esperado evento de su temporada 3

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El matrimonio entre "Cassie" y "Nate" será el eje narrativo del episodio de este domingo.

¿Habrá boda?
 HBO Max

Pese a las negativas críticas, el regreso de "Euphoria" logró ser el más exitoso de su historia.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Suenan las campanas de boda en la tercera temporada de "Euphoria" al llegar el momento del matrimonio de "Cassie" (Sydney Sweeney) y "Nate" (Jacob Elordi), siendo un evento clave que reunirá a gran parte del elenco de la exitosa serie de HBO.

El tercer capítulo de la temporada, que se titulará "La balada de paladín", tendrá como eje narrativo la boda de cuento de hadas de "Cassie" que, como se podría esperar, no saldrá según lo planeado.

De acuerdo con la sinopsis del episodio, "el evento reúne a sus familias y a caras conocidas de la secundaria en una ceremonia grandiosa, romántica y, sobre todo, dramática".

Pese a las negativas críticas que recibió este tercer ciclo de la serie creada por Sam Levinson, el regreso de "Euphoria" logró ser el más exitoso de su historia y, a la fecha, acumula 20 millones de espectadores a nivel global.

El tercer episodio de la temporada, con la boda de "Cassie" y "Nate", se estrenará este domingo 26 de abril, a las 21:00 horas, en HBO y el streaming HBO Max.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada