La crítica destroza la tercera temporada de "Euphoria"

La extensa espera por el regreso de "Euphoria" parece no haber conquistado a la crítica especializada, cuyas primeras reacciones sobre la tercera temporada de la serie de HBO han sido mayoritariamente negativas, con calificativos que van desde "decepcionante" y "aburrida" hasta "desastre descomunal".

Este tercer ciclo, que trae de vuelta a Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Hunter Schafer, llega luego de una ausencia de cuatro años y ya posee el "logro" de ser la temporada con la peor evaluación en Rotten Tomatoes.

Hasta el cierre de esta nota, posee tan solo un 48 por ciento de críticas positivas en el portal indexador de reseñas especializadas, muy lejos de sus primeros dos ciclos, que poseen un 80 y 78 por ciento de críticas positivas, respectivamente.

"La mayoría de los personajes no cambian, y sus motivaciones para ello tampoco les resultan claras ni nos parecen novedosas. El resultado es un comienzo de la que se supone que es la última temporada que se vuelve repetitivo en lugar de madurar, al tiempo que suscita una pregunta que antes era impensable: ¿cómo es posible que 'Euphoria' se haya vuelto aburrida?", señalaron desde IndieWire.

Mientras que desde The Hollywood Reporter sostuvieron que "las ideas exageradas que parecían gloriosamente melodramáticas y peligrosamente atrevidas cuando las expresaban los estudiantes de instituto apenas cuentan como 'ideas' cuando se ven a través del prisma de los veinteañeros".

"'Euphoria' se ha convertido en una serie con muy poco que decir, y nada de ello resulta especialmente audaz o convincente", escribieron en BBC News, indicando que "es un intento forzado de presentar al grupo cerrado de amigos al que sigue, ahora en sus primeros veinte años, como si, de alguna manera, fueran los mismos pero diferentes".

Por su parte, desde Mashable calificaron el arco de "Cassie" (Sweeney) como "una humillación excesivamente sexualizada" y desde el New York Post describieron la temporada como un "desastre descomunal", sosteniendo que "si hay algún mensaje más elevado que transmitir más allá de las miradas lascivas de la cámara hacia ('Cassie'), no se ve por ningún lado".

Las palabras más positivas están dirigidas hacia la actuación de Zendaya como "Rue", donde el medio británico Metro aseguró que "es un rayo de luz en este decepcionante regreso".

El nuevo ciclo de la serie, que incorpora en su elenco a Sharon Stone, Rosalía y Trisha Paytas, llegará este 12 de abril a las 21:00 horas por HBO Max, con capítulos de estreno cada domingo en el streaming.