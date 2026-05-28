"Hoppers" de Pixar llega a Disney+: ¿Cuándo se estrena?

El celebrado estudio de animación Pixar aterriza en el streaming con su más reciente estreno cinematográfico, "Hoppers: Operación Castor", a tres meses de su taquillero debut en la gran pantalla.

Disney+ confirmó que la película estará disponible el próximo miércoles 3 de junio en la plataforma.

En la historia dirigida por Daniel Chong ("Escandalosos"), conocemos a "Mabel", una estudiante universitaria que ama los animales, quien cruza su camino con una nueva tecnología supersecreta la clave para inmiscuirse en el bosque de la ciudad, trasladando su conciencia a un castor robótico hiperrealista.

Su objetivo será unir fuerzas con las especies que allí habitan para salvar el terreno de una amenaza inminente: la construcción de una autopista que forma parte de los planes de reelección del alcalde de la ciudad.