Tópicos: Magazine | Streaming

Jason Momoa cumplió una de sus "ideas más antiguas" en su nueva película "The Wrecking Crew"

Publicado:
| Periodista Digital: Osvaldo Lizama

El actor protagoniza esta comedia de acción junto a Dave Bautista.

Jason Momoa cumplió una de sus
La isla de Hawai como escenario y dos hermanos con rencillas unidos para vengar la muerte de su padre: esa es la premisa de "The Wrecking Crew", la nueva película de acción de Prime Video que protagoniza Jason Momoa y Dave Bautista.

En el largometraje dirigido por Ángel Manuel Soto ("Blue Beetle"), Momoa interpreta a un policía de baja reputación que deberá volver a su natal Hawai tras la sospechosa muerte de su padre. Allí tendrá que convencer a su hermano, un respetado militar (Bautista), de que hay terceros involucrados en el fallecimiento de su padre.

"Sobre el regreso de mi personaje a Hawai es algo con lo que me puedo identificar, porque yo también crecí entre la isla e Iowa", dijo a Cooperativa Jason Momoa, quien precisamente nació en el archipiélago estadounidense.

El ex "Game of Thrones" es uno de los productores ejecutivos de esta película, la que califica como "una de mis ideas más antiguas, ya que lleva conmigo unos 20 años".

"La mayoría de la gente sólo ve a Hawai como un paraíso, pero hay todo un submundo y un conjunto de culturas allí", detalla, aunque también señala que esta obra es "un homenaje a películas como 'Tango y Cash' o 'Arma mortal', porque allí encuentras acción, te ríes y hay una gran historia".

El rol de Dave Bautista

En esta película Dave Bautista no sólo interpretó al hermano de Jason Momoa, si no que también fue su gran aliado para llevar la historia a la pantalla. "Tenía esta idea y un día se la conté a Dave, que se la contó a todo el mundo, y luego nuestro escritor la llevó a otro nivel", puntualizó.

"Dave es un especimen asombroso y talentoso. Y la verdad es que me dio una paliza en la película", agregó Momoa sobre su compañero.

"The Wrecking Crew" se estrena este miércoles 28 de enero en Prime Video.

