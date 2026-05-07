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Tópicos: Magazine | Streaming

Javier Bardem siembra el terror en el nuevo trailer de la serie "Cabo de miedo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La icónica historia regresará como una serie a Apple TV.

Javier Bardem siembra el terror en el nuevo trailer de la serie
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La plataforma Apple TV estrenó el trailer de "Cabo de miedo", una nueva serie inspirada en la clásica historia que Martin Scorsese y Robert De Niro inmortalizaron en el cine en los 90.

En esta ocasión el papel del expresidiario "Max Cady" recaerá en el español Javier Bardem, que en este trailer hace gala de su capacidad para interpretar villanos.

La pareja acosada por este delincuente estará compuesta por Amy Adams y Patrick Wilson.

"Cabo de miedo", que cuenta con la producción ejecutiva de Martin Scorsese y Steven Spielberg, se estrenará el viernes 5 de junio.

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