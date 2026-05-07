El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó esta mañana en el seminario "Hoja de Ruta 2026-2030: Impacto del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional", organizado por Clapes UC y realizado en la Casa Central de la Universidad Católica.

En la instancia, el jefe de la billetera fiscal realizó un crudo diagnóstico sobre el escenario económico actual, profundizó en la inspiración y los lineamientos centrales de su iniciativa estrella, y confesó que su objetivo de fondo como ministro es desatar las trabas que frenan la iniciativa privada.

"El eje central de nuestra hoja de ruta es devolver con énfasis, y sin ningún complejo, el espacio de libertad creadora al sector privado en todos los ámbitos", declaró.

LEER ARTICULO COMPLETO