Jonah Hill dirige a Keanu Reeves en la nueva comedia negra "Outcome"
Será el debut de Hill como director.
Será el debut de Hill como director.
El actor Keanu Reeves es el protagonista de la comedia negra "Outcome", película con la que Jonah Hill debutará como director.
La cinta sigue a "Reef Hawk" (Reeves), una querida estrella de Hollywood que debe enfrentarse a sus demonios internos tras ser extorsionado con un misterioso video que amenaza con destrozar su imagen y acabar con su carrera.
Además de actor de "The Matrix", la película tiene en su elenco a Cameron Diaz, Matt Bomer, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade, Martin Scorsese, Atsuko Okatsuka, Roy Wood, Jr., Welker White, Kaia Gerber e Ivy Wolk.
Su estreno está fijado para el próximo 10 de abril en la plataforma Apple TV.