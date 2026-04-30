Falleció Rodrigo "Rucio" Ulloa, destacado periodista radial

Rodrigo "Rucio" Ulloa, periodista especializado en música y reconocido en el mundo radial chileno, falleció este jueves, a raíz de complicaciones de una larga enfermedad que lo aquejaba.

"Fueguino", como se definía, Ulloa era oriundo de la Región de Magallanes, algo que marcó siempre su relación con amigos y compañeros, como férreo defensor de las tradiciones de la "república independiente".

Como periodista ejerció como encargado de prensa en productoras, pero principalmente en radio, el medio donde más cómodo se sentía, siendo reportero y conductor en radios como Futuro, ADN y Rock & Pop, en la cual llegó a ser director.

Padre de un hijo, fanático del fútbol y amplio conocedor del rock, el "Rucio" también es recordado por su humor y porque "conectaba con la gente de una manera especial", como evocan sus compañeros de trabajo.